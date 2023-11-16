الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز رسائل مؤتمر وزيري الصحة المصري والتركي حول الأوضاع في غزة

جانب من مؤتمر وزير
جانب من مؤتمر وزير الصحة ونظيره التركي

يستعرض "الدستور" أهم رسائل مؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي فخر الدين قوجة، وذلك بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادىء الإخاء والإنسانية.

وقال وزير الصحة والسكان إن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية منذ بداية الأحداث التى تشهدها قطاع غزة، وبدعم كبير من القيادتين السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات القوية والتي تعود لمئات السنين وتجمع الشعبين الشقيقين ورئيسي البلدين في مختلف المجالات.

وزير الصحة: الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطينى "عبدالله" ويوجه بعلاجه فى معهد ناصر

وأكد أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي تواصلت معنا لارسال المساعدات الطبية لقطاع غزة، فضلًا عن الأطباء الأتراك الذين يقدمون الخدمات الطبية للمصايين بمستشفيات العريش.

إنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج وهي جهود مصرية خالصة في إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

كما أعلن عبدالغفار عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.

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وزيرا الصحة المصرى والتركى يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

ومن جهته، قال وزير الصحة التركي إن العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالًا رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول.

المساعدات الطبية

كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبدالغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصري في وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.

ونوه وزير الصحة التركي، إلى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوي على ٨ مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و٢٠ سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.

يذكر أنه بحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، فإن عدد الشهداء في غزة تجاوز ١١ ألف قتيل، وهناك طفل يفقد حياته كل ١٠ دقائق، فضلًا عن ٢٨ ألف جريح، وأكثر من ٢٠٠٠ مريض أورام لا يتلقون العلاج، و٣٥٠ ألف من مرضى الأمراض المزمنة.

وزير الصحة جرحى وزارة الصحة التركية غزة أطفال الأورام بقطاع غرة

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