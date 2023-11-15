وزيرا الصحة المصري والتركي يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، بزيارة المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

كما اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار المحافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي قد وصلا إلى مطار العريش الدولي على متن طائره قادمة من مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.

وزيرالصحة المصري ونظيره التركي

وزير الصحة المصري ونظيره التركي