الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد توجيه الرئيس بعلاجه.. "الصحة" تكشف حالة الطفل الفلسطينى "عبدالله كحيل" (خاص)

الطفل الفلسطيني عبدالله
الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الحالة الصحية للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي نقل أمس الخميس إلى معهد ناصر لتلقي العلاج عقب وصوله قادمًا من غزة عبر معبر رفح، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح عبدالغفار في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حالة الطفل مستقرة ويخضع للعلاج حاليًا على أيدي الأطباء بمستشفى معهد ناصر، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل العلاج للطفل. 

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفل الفلسطيني 

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، أمس الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة علاج الطفل «عبدالله كحيل» في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

الدكتور حسام عبد الغفار الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل معبر رفح غزة مستشفى معهد ناصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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