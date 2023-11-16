الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتوجيهات الرئيس السيسى.. الطفل الفلسطينى "عبدالله" يتجه لمعهد ناصر لتلقى العلاج

الطفل الفلسطيني عبدالله
الطفل الفلسطيني "عبدالله"

قال مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل الذي يواجه خطر الموت، في طريقه إلى معهد ناصر بعد دخوله الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة عبر رفح البري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مراسل القناة، أن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، يعاني من كسر مفتت وفقدان في عظام وأنسجة الفخذ اليمنى، والكسر جرى تثبيته بواسطة جهاز زجاج، بحسب التقرير الطبي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطينيي الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل”.

 وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج  أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

الطفل الفلسطيني السيسي عبد الله كحيل الرئيس عبد السيسي الصحة غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

بعد توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقباله.. الظهور الأول للطفل الفلسطينى المصاب (فيديو)

الأكثر قراءة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

استمرار التحقيقات في جرائم التلاعب بلوحات السيارات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة