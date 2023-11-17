الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. منتخب مصر للشباب يتقدم على الجزائر بهدف نظيف ببطولة شمال إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب ونظيره منتخب الجزائر، في بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس، بتقدم الفراعنة الصغار بهدف نظيف.

سجل هدف منتخب مصر عبدالرحمن خالد، فى الدقيقة 11 من عمر الشوط.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من.. 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبوالمعاطي.

خط الوسط: أحمد كباكا، عبدالرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبدالله.

خط الهجوم: عمر خضر، محمد زعلوك.

ويشارك في البطولة منتخبات شمال إفريقيا وهم، تونس وليبيا والجزائر والمغرب.

وانطلقت البطولة الاثنين الماضي الموافق 13 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 21 من الشهر ذاته.

وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره بالبطولة القارية تحت 20 سنة.

سجل معتز محمد هدف التقدم للفراعنة الصغار في الدقيقة 31، فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء.

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الشوط الأول.. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام ليبيا في دورة شمال إفريقيا

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