الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام ليبيا في دورة شمال إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبا مصر وليبيا للشباب، بتقدم المنتخب الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (الكرم) في تونس، في أولى مباريات الفريقين بدورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا الودية.

وسجل عبدالسلام عبدالحق هدف التقدم لمنتخب «فرسان المتوسط»، في الدقيقة 31.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 11.. القائم الأيمن يمنع هدفا مؤكدا للمنتخب الليبي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 15.. تسديدة من كريم سعيد لاعب منتخبنا من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم

الدقيقة 26.. تصويبة من مروان محمود من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

الدقيقة 31.. المنتخب الليبي يسجل هدف التقدم في شباك المنتخب المصري، عبر لاعبه عبدالسلام عبدالحق.

الدقيقة 35.. توقف المباراة بعد سقوط معتز محمد لاعب المنتخب المصري على أرضية الملعب.

وكان المنتخب المصري، بقيادة مدربه وائل رياض، قد بدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من:

عبدالمنعم تامر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسن أبوالمعاطي، محمد سمير، أحمد خالد كباكا، عبدالرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبدالله، مروان محمود، كريم سعيد

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