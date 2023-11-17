لو فاتك التريند|إقالة رئيس "حماية المستهلك".. وكولومبيا تفوز على البرازيل بتصفيات المونديال

تنوعت الأخبار التي تصدرت "التريند" خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين أخبار سياسية، واقتصادية واجتماعية، وثقافية ورياضية وفنية.

لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

فاز منتخب كولومبيا على ضيفه البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية، للمزيد اضغط هنا.

السبت.. مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى انتخابات 2024

يعقد حزب "إرادة جيل"، غدًا السبت، مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور 57 رئيس حزب سياسي، و50 نائبًا بمجلس الشيوخ والنواب، و30 عضوًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و10 رؤساء نقابات مهنية وعمالية، للمزيد اضغط هنا .

توجيه الرئيس السيسي بسرعة استقبال حديثي الولادة من غزة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدَّر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، للمزيد اضغط هنا.

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإقالة أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، للمزيد اضغط هنا.

إيماءة جنسية من لاعب أوروجواي ضد ميسي وزميله بمنتخب الأرجنتين.. وليو يرد

شهدت مباراة منتخبي الأرجنتين وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي أُقيمت فجر اليوم الجمعة، أجواءً متوترة بين اللاعبين، للمزيد اضغط هنا.

نصاب الدفع الإلكتروني يسقط متلبسًا بغسل 8 ملايين جنيه

حاول عنصر إجرامي إبعاد الشبهات الجنائية عنه عقب استيلائه على أموال غير مشروعة قيمتها 8 ملايين جنيه، بمحاولة غسلها عن طريق تأسيسي شركات ومشروعات، وقد تم ضبطه واتخاذ اللازم، للمزيد اضغط هنا.

الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية المرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، للمزيد اضغط هنا.