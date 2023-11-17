الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

لويس دياز
لويس دياز

فاز منتخب كولومبيا على ضيفه البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.

كان منتخب البرازيل البادئ بالتسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، عن طريق جابرييل مارتينيلي، بعد تبادل رائع للكرة مع فينيسيوس جونيور.

وتعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 27 بزميله جواو بيدرو.

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وتمكن لويس دياز جناح ليفربول، من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 75، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها بورخا من الجهة اليسرى.

دياز يسجل الهدف الثاني لمنتخب كولومبيا

وعاد دياز ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، في الدقيقة 79، بضربة رأسية أخرى، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيمس رودريجيز من الجهة اليمنى، ليهدي رفاقه نقاط الانتصار، أمام أنظار والده الحاضر بالمدرجات، والذي تعرض للاختطاف وظل رهينة إحدى العصابات قرابة الأسبوعين، والذي لم يتمكن من حبس دموعه فرحًا بولده.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب كولومبيا لـ 9 نقاط في المركز الثالث بالتصفيات، فيما تجمد رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز الخامس، بعد تعرضه للهزيمة الثانية تواليًا له في التصفيات.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل سيستضيف نظيره الأرجنتيني، فجر يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات، فيما يحل منتخب كولومبيا ضيفًا على باراجواي.

منتخب كولومبيا البرازيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمريكا الجنوبية لويس دياز

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