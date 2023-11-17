الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو

يستضيف منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مراكش الكبير) بالمغرب، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويطمح كلا الفريقين، لتحقيق الفوز من أجل مطاردة المنتخب المصري، على صدارة المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا كل من سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وسيعول المنتخب البوركيني، بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، على جهود عدد من نجومه، في مقدمتهم برتراند تراوري، نجم أستون فيلا الإنجليزي، ودانجو واتارا، مهاجم بورنموث الإنجليزي، وستيفان عزيز كي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وبلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز.

بينما يعول منتخب غينيا بيساو، بقيادة مدربه باسيرو كاندي، على جهود وقدرات نجومه أمثال ماما بالدي، مهاجم ليون الفرنسي، وألفا ساميدو، لاعب وسط الطائي السعودي، وموريتو كاساما، لاعب وسط أمونيا القبرصي، وجيفرسون إينكادا، مدافع فريق فاركو.

ومن المقرر أن تلتقي غينيا بيساو مع مضيفتها جيبوتي، يوم العشرين من نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، بينما سيواجه المنتخب البوركيني، مضيفه الإثيوبي، يوم الحادي والعشرين من نوفمبر، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية.

وكان المنتخب المصري، قد استهل مشواره في التصفيات، بفوز ساحق على جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس، على ستاد القاهرة، بينما كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة سيراليون وإثيوبيا، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

مباريات اليوم الجمعة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 

إي سواتيني X ليبيا.. الساعة الثالثة عصرا

جزر القمر X جمهورية إفريقيا الوسطى.. الساعة الثالثة عصرا

غينيا X أوغندا.. الساعة الثالثة عصرا

ليبيريا X مالاوي.. الساعة السادسة مساء

زامبيا X الكونغو.. الساعة السادسة مساء

غانا X مدغشقر.. الساعة السادسة مساء

الكاميرون X موريشيوس.. الساعة التاسعة مساء

تونس X ساوتومي وبرنسيب.. الساعة التاسعة مساء

بوركينا فاسو X غينيا بيساو.. الساعة التاسعة مساء

مالي X تشاد.. الساعة التاسعة مساء

كوت ديفوار X سيشيل.. الساعة التاسعة مساء

بوركينا فاسو غينيا بيساو تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 سيراليون مصر جيبوتي

مواد متعلقة

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثى منتخب مصر

ليلة مو.. صلاح يسجل أول سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

مسئول بالأمم المتحدة: الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

المحاكمات فى أسبوع|تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج وعصابة سرقة المعاشات

فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه