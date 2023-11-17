مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

يستضيف منتخب بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مراكش الكبير) بالمغرب، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويطمح كلا الفريقين، لتحقيق الفوز من أجل مطاردة المنتخب المصري، على صدارة المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا كل من سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وسيعول المنتخب البوركيني، بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، على جهود عدد من نجومه، في مقدمتهم برتراند تراوري، نجم أستون فيلا الإنجليزي، ودانجو واتارا، مهاجم بورنموث الإنجليزي، وستيفان عزيز كي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وبلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز.

بينما يعول منتخب غينيا بيساو، بقيادة مدربه باسيرو كاندي، على جهود وقدرات نجومه أمثال ماما بالدي، مهاجم ليون الفرنسي، وألفا ساميدو، لاعب وسط الطائي السعودي، وموريتو كاساما، لاعب وسط أمونيا القبرصي، وجيفرسون إينكادا، مدافع فريق فاركو.

ومن المقرر أن تلتقي غينيا بيساو مع مضيفتها جيبوتي، يوم العشرين من نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، بينما سيواجه المنتخب البوركيني، مضيفه الإثيوبي، يوم الحادي والعشرين من نوفمبر، بملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية.

وكان المنتخب المصري، قد استهل مشواره في التصفيات، بفوز ساحق على جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس، على ستاد القاهرة، بينما كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة سيراليون وإثيوبيا، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

مباريات اليوم الجمعة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

إي سواتيني X ليبيا.. الساعة الثالثة عصرا

جزر القمر X جمهورية إفريقيا الوسطى.. الساعة الثالثة عصرا

غينيا X أوغندا.. الساعة الثالثة عصرا

ليبيريا X مالاوي.. الساعة السادسة مساء

زامبيا X الكونغو.. الساعة السادسة مساء

غانا X مدغشقر.. الساعة السادسة مساء

الكاميرون X موريشيوس.. الساعة التاسعة مساء

تونس X ساوتومي وبرنسيب.. الساعة التاسعة مساء

بوركينا فاسو X غينيا بيساو.. الساعة التاسعة مساء

مالي X تشاد.. الساعة التاسعة مساء

كوت ديفوار X سيشيل.. الساعة التاسعة مساء