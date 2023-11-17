الأهلى ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية المرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023.

وقال «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة النهائية ضمت أندية الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز على الوداد المغربي في الدور النهائي للبطولة.

وحصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز، إلى جانب تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.