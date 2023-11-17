الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقبال حديثى الولادة من غزة يتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تصدَّر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وتحت عنوان: "السيسي يوجه بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال "حديثى الولادة" من غزة"، قالت صحيفة "الجمهورية"، وجَّه الرئيس السيسي، الجهات المعنية بسرعة التنسيق؛ لاستقبال الأطفال حديثى الولادة من قطاع غزة. 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في لفتة إنسانية رائعة جسدت أسمى معاني الإنسانية استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلى ووجه باستقبال الطفل عبدالله كحيل "المصاب" الذى يواجه خطر الموت فى معبر رفح لتوفير الرعاية الطبية فى أحد المستشفيات المصرية.

وأوضحت الصحيفة، أن الأوساط الشعبية والرسمية الفلسطينية اهتمت باستجابة الرئيس لمناشدة الطفل وتوجيهاته باستضافته لعلاج الأطفال الخدج الذين يعانون نتيجة توقف الخدمات العلاجية لهم في مستشفيات القطاع وخطورة الوضع بالنسبة لهم.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان: "مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة"، قالت صحيفة "الجمهورية"، رحبت مصر، أمس، بقرار مجلس الأمن رقم (٢٧١٢)، والمعنى بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أكدت- في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس- ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وكذلك العاملون فى المجالين الطبي والإنساني.

 

إجراءات صارمة لضبط الأسواق 

وفي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان: "إجراءات صارمة لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية"، بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، حيث كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مشددًا على أن الدولة ستتخذ أى قرارات لوقف هذه الممارسات. 

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي استعرض، خلال الاجتماع، أمس، جهود الدولة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين إلى مصر لتلقي العلاج، والإشارة إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 650 طنًا إضافية من المواد الغذائية للأشقاء فى غزة. 

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بتوجيهات الرئيس السيسى.. جهود مصر لاستقبال حديثى الولادة من غزة

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أبوالعطا: توجيهات الرئيس باستقبال أطفال غزة حديثى الولادة تعبر عن مدى إنسانيته

وفي شأن مختلف وفي مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب «حماة وطن» بالإسكندرية وتحت عنوان: إنجازات السيسي يلمسها المواطنون وأهمها القضاء على العشوائيات والاهتمام بالصحة والتعليم، قالت صحيفة "الأهرام"، نظمت أمانة حزب "حماة وطن" بالإسكندرية، مساء أمس الأول، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى منطقة الشاطبى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب فى المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندرى، وبمشاركة الحملة الانتخابية للسيسي برئاسة المستشار محمود فوزى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المؤتمر، وجه رئيس الحملة الانتخابية الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية افتتحت أمس الأول أحد فروعها فى محافظة الإسكندرية، ومؤكدًا أن إنجازات المرشح يلمسها جميع المواطنين فى مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، حيث عمل المرشح على التنمية فى جميع القطاعات وشتى المجالات، سواء فى القضاء على العشوائيات، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة، وإنشاء الكبارى التى خففت الازدحام المرورى، ولم يغفل الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والسياحة، وإطلاق المبادرات التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

عبدالفتاح السيسي الاوساط الشعبية حديثي الولادة استقبال الأطفال قطاع غزة

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بتوجيهات الرئيس السيسى.. جهود مصر لاستقبال حديثى الولادة من غزة

أبوالعطا: توجيهات الرئيس باستقبال أطفال غزة حديثى الولادة تعبر عن مدى إنسانيته

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