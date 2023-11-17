بتوجيهات الرئيس السيسى.. جهود مصر لاستقبال حديثى الولادة من غزة
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود مصر لاستقبال حديثي الولادة من غزة.
جهود مصر لاستقبال حديثي الولادة من غزة
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة.
- تأتي تلك التوجيهات حفاظًا على حياة حديثي الولادة.
- تجري مصر اتصالات مكثفة للتنسيق لنقل حديثي الولادة من غزة.
- التنسيق يهدف لنقل حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة لمصر.
- تكثف مصر من اتصالاتها من أجل تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة.