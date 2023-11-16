الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبو بكر" يناشد الرئيس السيسى باستقبال مصابى غزة من الأطفال حتى سن الـ4 سنوات

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهه لاستقبال كل أطفالي غزة، حتى أعمار الـ4 سنوات، وليس فقط استقبال الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، أن مناشدة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، للرئيس السيسي، شهادة للدور المصري الكبير على مدار 40 يومًا منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وتابع أبو بكر: "الطفل شعر بأن مصر تقف بجانبهم، ولهذا كان نداؤه العاجل للرئيس السيسي، وبنفس السرعة كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قرر بعدها أيضًا بالتعامل مع كل الأطفال حديثي الولادة واستقبالهم في المستشفيات المصرية".

الرئيس السيسي يوجه بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي السياق ذاته، قال الطفل خلال لقاء له عبر "إكسترا نيوز": "حاسس إني آمن، أنا بحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الله يطولنا بعمره يارب".

وأعربت والدة الطفل عبدالله كحيل، عن امتنانها الشديد لاستجابة الرئيس السيسي للطفل عبدالله كحيل لتلقي العلاج في مصر بعد تعرضه لإصابة خطيرة مرددة: "مصر بلدنا ومتأملين فيهم خير وماكسفونا الحمدلله".

ابو بكر غزة قطاع غزة اطفال غزة مصابي غزة

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

"كلموا المصريين يخلونى أمشى".. قصة طفل فلسطينى وجه الرئيس السيسى بعلاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس