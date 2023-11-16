"أبو بكر" يناشد الرئيس السيسى باستقبال مصابى غزة من الأطفال حتى سن الـ4 سنوات

ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهه لاستقبال كل أطفالي غزة، حتى أعمار الـ4 سنوات، وليس فقط استقبال الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، أن مناشدة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، للرئيس السيسي، شهادة للدور المصري الكبير على مدار 40 يومًا منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وتابع أبو بكر: "الطفل شعر بأن مصر تقف بجانبهم، ولهذا كان نداؤه العاجل للرئيس السيسي، وبنفس السرعة كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قرر بعدها أيضًا بالتعامل مع كل الأطفال حديثي الولادة واستقبالهم في المستشفيات المصرية".

الرئيس السيسي يوجه بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي السياق ذاته، قال الطفل خلال لقاء له عبر "إكسترا نيوز": "حاسس إني آمن، أنا بحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الله يطولنا بعمره يارب".

وأعربت والدة الطفل عبدالله كحيل، عن امتنانها الشديد لاستجابة الرئيس السيسي للطفل عبدالله كحيل لتلقي العلاج في مصر بعد تعرضه لإصابة خطيرة مرددة: "مصر بلدنا ومتأملين فيهم خير وماكسفونا الحمدلله".