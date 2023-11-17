رسميًا.. ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة كامافينجا

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن تشخيص إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وكان كامافينجا قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب فرنسا، بعد تدخل من عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتم استبعاده من قائمة "الديوك" لخوض فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد ريال مدريد إصابة لاعبه بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، ما يعني انتهاء عام 2023 بالنسبة للاعب فيما يتعلق بمشاركته مع الفريق.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

وبحسب تقارير صحفية، فإن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع، ما يعني أنه لن يلعب مع الفريق حتى نهاية العام الحالي، على أن يعود للفريق مطلع العام الجديد 2024.

وكان إدواردو كامافينجا قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا، الأربعاء، ليخضع للفحوصات الطبية الشاملة تحت إشراف الطبيب "فرانك لوجال".

وبناءً عليه، أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن استبعاد لاعبه إدواردو كامافينجا من المعسكر الحالي للفريق؛ بسبب الإصابة، واستدعاء خفرع تورام بدلًا له. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأوضح منتخب فرنسا في بيانه، أن الفحوصات الطبية الشاملة التي خضع لها إدواردو كامافينجا، أظهرت أنه يُعاني من إصابة عبارة عن التواء في الركبة اليمنى.

كامافينجا بدأ مسيرته في صفوف ناشئي نادي رين، وانتقل لفريق الرديف في صيف عام 2018، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2019 قبل الانضمام لريال مدريد بعد عامين ونصف من ذلك التاريخ.

وشارك كامافينجا في 13 مباراة مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، وسجل هدفين وصنع مثلهما، كما شارك مع المنتخب الأول في 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

ولعب كامافينجا 217 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع فريق ستاد رين وريال مدريد، وسجل 8 أهداف وصنع 10 لزملائه في الفريق.