الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يسع 1200 مصل.. محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح، بحضور النائب جمال الشورى، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي المنطقة. 

يسع نحو ١٢٠٠ مصل


وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف فى مطروح أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح وذلك على مساحة 1000 م٢ ويتكون من طابقين ليسع نحو 1200 مصلي. 

المسجد يتميز بمئذنة ارتفاعها 70 مترا
 

وأضاف ان يتميز المسجد بقبة ذات طراز إسلامي فريد ومئذنة  يصل ارتفاعها إلى 70 م، ويضم غرفة للإمام ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وأخرى للنساء حيث تعاون الأهالي في فرش الدور الأرضي بينما قامت مديرية أوقاف مطروح بفرش الطابق الثاني بما يليق بمكانة المسجد. 

من جانبه، قدم محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على  افتتاح المسجد الجديد، معربا عن سعادته لتعاون الأهالي لبناء الجامع موجها الشكر لكل من ساهم وساعد في بناء وفرش المسجد. 

 مبادرة دعم المنتج الوطني

وفى سياق أخر كان قد شارك عدد من قيادات مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، والأئمة فى فعاليات مبادرة دعم المنتج الوطني تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبقيادة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل الوزارة، وبحضور أيمن العريان، مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وبعض قيادات الهيئات والمؤسسات المختلفة والعمد والعواقل والمشايخ. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن عبدالبصير، أن مبادرة دعم المنتج الوطني تأتى في إطار برنامج البناء الثقافي للإمام والذي تقيمه وزارة الأوقاف، مضيفًا أن المنطقة العربية تمر بمحنة صعبة وواقع مريع، ولكن من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن ثوب المحنة تولد المنحة، وأضاف أن دعم المنتج الوطني واجب شرعي وضرورة وطنية وأمن قومي للبلاد ونصرة لقضايا الأمة.

IMG-20231117-WA0034
IMG-20231117-WA0034
IMG-20231117-WA0033
IMG-20231117-WA0033
IMG-20231117-WA0032
IMG-20231117-WA0032
IMG-20231117-WA0029
IMG-20231117-WA0029
IMG-20231117-WA0030
IMG-20231117-WA0030
IMG-20231117-WA0031
IMG-20231117-WA0031
IMG-20231117-WA0028
IMG-20231117-WA0028
IMG-20231117-WA0027
IMG-20231117-WA0027
IMG-20231117-WA0026
IMG-20231117-WA0026
IMG-20231117-WA0025
IMG-20231117-WA0025
محافظ مطروح مسجد الشيخ عطيوة وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الشيخ عطيوة مطروح

مواد متعلقة

"أوقاف مطروح" تطلق مبادرة لدعم المنتج الوطنى.. ووكيل الوزارة: واجب شرعى

الأكثر قراءة

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر

رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

ضبط نصاب يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين فى المنيا

شريف منير يعلن عن موعد عرض مسلسله الجديد "بقينا اتنين"

استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعى فى غارة للاحتلال على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه