يسع 1200 مصل.. محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح، بحضور النائب جمال الشورى، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي المنطقة.

يسع نحو ١٢٠٠ مصل



وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف فى مطروح أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح وذلك على مساحة 1000 م٢ ويتكون من طابقين ليسع نحو 1200 مصلي.

المسجد يتميز بمئذنة ارتفاعها 70 مترا



وأضاف ان يتميز المسجد بقبة ذات طراز إسلامي فريد ومئذنة يصل ارتفاعها إلى 70 م، ويضم غرفة للإمام ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وأخرى للنساء حيث تعاون الأهالي في فرش الدور الأرضي بينما قامت مديرية أوقاف مطروح بفرش الطابق الثاني بما يليق بمكانة المسجد.

من جانبه، قدم محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المسجد الجديد، معربا عن سعادته لتعاون الأهالي لبناء الجامع موجها الشكر لكل من ساهم وساعد في بناء وفرش المسجد.

مبادرة دعم المنتج الوطني

وفى سياق أخر كان قد شارك عدد من قيادات مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، والأئمة فى فعاليات مبادرة دعم المنتج الوطني تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبقيادة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل الوزارة، وبحضور أيمن العريان، مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وبعض قيادات الهيئات والمؤسسات المختلفة والعمد والعواقل والمشايخ.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن عبدالبصير، أن مبادرة دعم المنتج الوطني تأتى في إطار برنامج البناء الثقافي للإمام والذي تقيمه وزارة الأوقاف، مضيفًا أن المنطقة العربية تمر بمحنة صعبة وواقع مريع، ولكن من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن ثوب المحنة تولد المنحة، وأضاف أن دعم المنتج الوطني واجب شرعي وضرورة وطنية وأمن قومي للبلاد ونصرة لقضايا الأمة.

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