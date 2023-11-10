الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف مطروح يقود قافلة دعوية بالسلوم (صور)

وكيل أوقاف مطروح
وكيل أوقاف مطروح يقود قافلة دعوية بالسلوم

عقد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعًا مع الأئمة الجُدد، موضحًا أهم القضايا التي يجب على الإمام أن يتناولها في ندواته ودروسه؛ والتي بات الناس في حاجة ماسة إلى معالجتها، من قضايا الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات. 

وأشار إلى أن الإمام المتميز دعويًا هو من يحرص على توحيد صفوف جماهيره وترابطهم، فلا ينبغي أن يكون مناط حديثه على منبره أو درسه متناولًا المسائل الخلافية التي لا تدرس إلا في قاعة العلم المخصصة لها.

نصرة الهوية الإسلامية العربية

وأوضح أنه من الواجب توعية الناس إلى أن نصرة الهوية الإسلامية العربية والقضية الفلسطينية لا تكون بالشعارات الجوفاء وإنما بوحدة الصف وجمع الكلمة والتخطيط السليم والإرادة الواعية واستغلال الأمة لطاقاتها والدعم المادي والمعنوي، ولفت إلى أهمية الجانب الاقتصادي الذي هو بيدي الجماهير وأشد وقعًا من حرب الأسلحة والذخائر.

وبعد انتهاء الاجتماع تم عقد مقرأة الأئمة بمسجد العاشر من رمضان، والذي تم اختياره كرسالة لاعتزازنا بنصر الله ثم أمسية دينية تناولت الحديث عن أسباب النصر وبشرياته وبث الأمل مع الاهتمام بالعمل وترابط الصف وهنا يتحقق وعد الله بالنصر مستشهدًا بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بدر والأحزاب حيث اجتمعت الكلمة حينما طلب النبي الكريم الشورى مع ملمح الإعداد وفق الوسع في حفر الخندق. 

ودعا لعدم التنازع المفضي للضعف "وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفۡشَلُوا۟ وَتَذۡهَبَ رِیحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِینَ". 

واختتمت القافلة بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان الأبعاد الإنسانية وخطورة تجاهلها، وسط حفاوة رواد المساجد بمدينة السلوم. 

قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
قافلة دعوية بالسلوم
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