الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف مطروح" تنظم قوافل تثقيفية وتوعوية بالمدارس (صور)

أوقاف مطروح
"أوقاف مطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن بدء النشاط التثقيفى والتوعوي بجميع مدارس التربية والتعليم، من خلال أداء خطاب دينى تثقيفى لجموع الطلبة بكافة المراحل التعليمية.

 وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن هذا النشاط يأتي في إطار  روتوكول التعاون بين  مديرية التربية والتعليم  ومديرية الأوقاف، حيث تتناول هذه اللقاءات مجالات القيم الدينية والأخلاق الحميدة التي نادت بها الشرائع الدينية وحث عليها كل الرسل والأنبياء ونادى بها جميع المصلحين والدعاة، وهي الغاية من الرسالة المحمدية (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). 

قضايا المواطنة واحترام الآخر

وأضاف أنه يتم أيضا تناول قضايا المواطنة واحترام الآخر وتكريم الإنسان ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة، فضلا عن أي شكل من أشكال العنف اللفظي، مؤكدا على المنهج الوسطى الذى جاء به الشرع الحنيف وتوضيح جميع القضايا المطروحة في محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة والإجابة على أسئلتهم، مشيرا إلى أنه تستمر هذه اللقاءات بصفة دورية ومنتظمة حتى انتهاء العام الدراسي.

وفى سياق اخر كان قد عقد مركز إعلام مطروح التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان (الخطاب الديني ودعم المشاركة السياسية للشباب)، وذلك بقاعة المناسبات بمسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد كبير من الائمة وخطباء المساجد التابعين لمديرية الأوقاف.

أهمية الخطاب الديني

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، رسالة حول أهمية الخطاب الديني وأثره في نفوس الجماهير وقدرته على التأثير وتصحيح الافكار والاتجاهات المغلوطة، مشيرا إلى أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي والتي ربما لم يعطها العلماء قدرها رغم أهميتها، فالعمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد إحدى أركان بناء الأسرة في الإسلام.

"أوقاف مطروح
"أوقاف مطروح
"أوقاف مطروح
IMG-20231107-WA0018
IMG-20231107-WA0018
"أوقاف مطروح
النشاط التثقيفى والتوعوي مدارس مطروح أوقاف مطروح مطروح النشاط التثقيفى

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