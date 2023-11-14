الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف مطروح" تطلق مبادرة لدعم المنتج الوطنى.. ووكيل الوزارة: واجب شرعى

قيادات مديرية الأوقاف
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني

شارك عدد من قيادات مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، والأئمة فى فعاليات مبادرة دعم المنتج الوطني تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبقيادة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل الوزارة، وبحضور أيمن العريان، مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وبعض قيادات الهيئات والمؤسسات المختلفة والعمد والعواقل والمشايخ. 

 

مبادرة دعم المنتج الوطني

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن عبدالبصير، أن مبادرة دعم المنتج الوطني تأتى في إطار برنامج البناء الثقافي للإمام والذي تقيمه وزارة الأوقاف، مضيفًا أن المنطقة العربية تمر بمحنة صعبة وواقع مريع، ولكن من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن ثوب المحنة تولد المنحة، وأضاف أن دعم المنتج الوطني واجب شرعي وضرورة وطنية وأمن قومي للبلاد ونصرة لقضايا الأمة.

 

جهود الدولة المصرية في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية


وأثنى على جهود الدولة المصرية في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وهو واجب كل مسلم بل كل من يتصف بالإنسانية الحقة ؛ فما يحدث الآن منافٍ لكل مبادئ الإنسانية، ولا أقوى في الرد على هذه الهمجية إلا بحياة الشعوب واستعادة الروح، ورفض الهزيمة النفسية، والعمل والإنتاج دون الحاجة إلى استيراد منتجات قد تكون وقودًا لسفك الدماء، وتشريد العزل، وتصفية الهوية العربية الإسلامية بفلسطين.

 

دعم المنتج الوطني واجب شرعي

وأشار إلى أن العمل الجاد والأخذ بأسباب التقدم والتخطيط السليم والإرادة الصلبة، وهو ما أرشد إليه ديننا الحنيف وهو عمل الأنبياء والرسل الكرام، فعن المقدام بن معد يكرب، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:- "ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"، مضيفًا أن دعم المنتج الوطني واجب شرعي ووطني لاستعادة الخيرية والوسطية وهو من باب الإعداد الذي أمرنا به وهو فرصة لشبابنا لينزلوا إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوسيع دورة الاقتصاد وحماية الأمن القومي للأمة ومواجهة أعدائها.

 

تحقيق رؤية مصر 2030
 

وأكد أهمية دعم المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على أرض مطروح وهي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالهم، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030.

قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
قيادات مديرية الأوقاف في مبادرة دعم المنتج الوطني
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