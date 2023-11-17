الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: لقاء بايدن وشى جيد لأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الاجتماع الأخير بين نظيرَيه الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينج "جيّد" لأوكرانيا.

وبعد قمّة بين بايدن وشي في كاليفورنيا ساهمت في استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين والمعلّقة منذ أكثر من عام، قال زيلينسكي لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس "نحن نفهم أنّ لقاءهما جيّد بالنسبة إلينا".

ولم يؤكد زيلينسكي إن كان بايدن وشي قد ناقشا الحرب في أوكرانيا، لكنّه شدّد على أنّ "الغزو الروسي" يجب أن "يُعالج بطريقة أو بأخرى" خلال المحادثات بين القوى العظمى.

ولم تُدن الصين أبدا العملية العسكرية الروسية، وكثّفت التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري مع موسكو منذ بدء النزاع في فبراير 2022.

من جهتها، تُعدّ إدارة بايدن الداعم الرئيسي لكييف في الغرب، قدّمت لها شرائح متعدّدة من المساعدات الماليّة والعسكريّة.

وأعرب مستشار الرئاسة الأوكرانيّة ميخايلو بودولياك عن "تفاؤل حذر" بشأن الاجتماع بين شي وبايدن والذي طغى عليه وصف الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور".

وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الاجتماع "إشارة عظيمة للعالم. الحوار بدلا من المواجهة، ونظام عالمي جديد"، مضيفًا "ثمّة بالضرورة حاجة إلى قواعد واستقرار".

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