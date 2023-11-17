الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: الوضع بالنسبة للجيش الأوكرانى أكثر تعقيدا

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدًا مما توقعه الحلف، منوهًا بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.

وأشار ستولتنبرج ـــ في مؤتمر صحفىينقلته قناة الحرة  الأمريكية، إلى أن هجوم القوات الروسية والوضع الحالي للقوات الأوكرانية، لا يعتبر سببًا لرفض المساعدة، بل على العكس من ذلك، يجب زيادتها.

وقال إنه "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بوتين بالانتصار، إذ أن ذلك سيكون سيئًا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

كما أعرب أمين عام حلف الناتو عن ثقته بأن واشنطن ستواصل مساعدة كييف.

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