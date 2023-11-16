برلماني: وقفة مصر في حرب غزة كشفت مخططات إسرائيل أمام العالم

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، والوقوف بجواره والعمل على رفع المعاناة عنه.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمشاركة السيسي، في قمة الرياض السبت الماضي، وذلك بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيما على الصعيد الإنساني، وبحث سبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، قائلا: دور مصر رائد في القضية الفلسطينية وفي التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البيان الختامي لقمة الرياض كان حريص على توحيد الصف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وكافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين، مشيرا إلى أن كل هذه المطالب ستظل المنطقة العربية متمسكة بالدفاع عنها من أجل الحفاظ على حقوق أشقائها ومن جانب آخر ضمان استقرار المنطقة ودعم سبل السلم والسلام.

وأوضح عضو البرلمان، أن مصر تواصل إجراءاتها للبحث عن آليات لتسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجاري في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: وقفة مصر في الحرب الراهنة على قطاع غزة كشفت مخططات الحكومة الإسرائيلية أمام العالم، كما أن مصر تتحرك بناءًا على معايير الأمن القومي المصري، والتي ترفض تماما توطين الفلسطينيين في الأراضي المصرية والبقاء في وطنهم.