الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: وقفة مصر في حرب غزة كشفت مخططات إسرائيل أمام العالم

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، والوقوف بجواره والعمل على رفع المعاناة عنه.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمشاركة السيسي، في قمة الرياض السبت الماضي، وذلك بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيما على الصعيد الإنساني، وبحث سبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، قائلا: دور مصر رائد في القضية الفلسطينية وفي التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين.

txt

مدحت الكمار: الإشادات الأممية تكشف حجم التأثير المصري في الشرق الأوسط

txt

مدحت الكمار: "مدبولي" أكد من سيناء على تمسك مصر بسيادتها على أراضيها

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البيان الختامي لقمة الرياض كان حريص على توحيد الصف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وكافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين، مشيرا إلى أن كل هذه المطالب ستظل المنطقة العربية متمسكة بالدفاع عنها من أجل الحفاظ على حقوق أشقائها ومن جانب آخر ضمان استقرار المنطقة ودعم سبل السلم والسلام.

وأوضح عضو البرلمان، أن مصر تواصل إجراءاتها للبحث عن آليات لتسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجاري في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: وقفة مصر في الحرب الراهنة على قطاع غزة كشفت مخططات الحكومة الإسرائيلية أمام العالم، كما أن مصر تتحرك بناءًا على معايير الأمن القومي المصري، والتي ترفض تماما توطين الفلسطينيين في الأراضي المصرية والبقاء في وطنهم.

الشيوخ الفلسطينيين إسرائيل غزة النائب مدحت الكمار مدبولي

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس