الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 17-11-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة نورٌ للمسلم في الدنيا والآخرة، فهي تجنبه الوقوع في الخطايا والمعاصي، وهي نورٌ له يوم الآخرة؛ لأنها تجعله من أهل الجنة، ولذلك فإن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأن يُخلص فيها النية لله تعالى، وأن يُؤديها بخشوع وطمأنينة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات 

ويعرض موقع "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقاذان الظهراذان عصراذان المغرباذان العشاء
القـاهـرة2023-11-174:51 ص6:21 ص11:40 ص2:38 م4:58 م6:19 م

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان عصرأذان المغربأذان العشاء
الإسكندرية2023-11-174:57 ص6:28 ص11:45 ص2:41 م5:1 م6:23 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

طنطــا2023-11-174:53 ص6:23 ص11:41 ص2:38 م4:58 م6:19 م
المنصورة2023-11-174:51 ص6:22 ص11:39 ص2:36 م4:56 م6:17 م
الزقـازيق2023-11-174:50 ص6:21 ص11:39 ص2:36 م4:57 م6:17 م
أسيــوط2023-11-174:49 ص6:16 ص11:40 ص2:43 م5:4 م6:22 م
سـوهاج2023-11-174:46 ص6:13 ص11:38 ص2:42 م5:3 م6:21 م
بنى سويف2023-11-174:51 ص6:20 ص11:40 ص2:40 م5:1 م6:20 م
المنـيـا2023-11-174:51 ص6:19 ص11:42 ص2:43 م5:4 م6:23 م
قـــنا2023-11-174:41 ص6:8 ص11:34 ص2:38 م4:59 م6:17 م
أســوان2023-11-174:39 ص6:4 ص11:33 ص2:40 م5:2 م6:18 م
مطـروح2023-11-175:8 ص6:39 ص11:56 ص2:51 م5:12 م6:34 م
الغردقـة2023-11-174:38 ص6:5 ص11:29 ص2:32 م4:53 م6:11 م
الخارجـة2023-11-174:51 ص6:17 ص11:44 ص2:49 م5:10 م6:27 م
الإسماعيلية2023-11-174:47 ص6:18 ص11:36 ص2:33 م4:53 م6:14 م
دمياط2023-11-174:50 ص6:21 ص11:37 ص2:33 م4:54 م6:15 م
السـلوم2023-11-175:17 ص6:48 ص12:4 م3:0 م5:20 م6:42 م

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