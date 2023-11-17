مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 17-11-2023

الصلاة نورٌ للمسلم في الدنيا والآخرة، فهي تجنبه الوقوع في الخطايا والمعاصي، وهي نورٌ له يوم الآخرة؛ لأنها تجعله من أهل الجنة، ولذلك فإن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأن يُخلص فيها النية لله تعالى، وأن يُؤديها بخشوع وطمأنينة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

ويعرض موقع "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق اذان الظهر اذان عصر اذان المغرب اذان العشاء القـاهـرة 2023-11-17 4:51 ص 6:21 ص 11:40 ص 2:38 م 4:58 م 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان عصر أذان المغرب أذان العشاء الإسكندرية 2023-11-17 4:57 ص 6:28 ص 11:45 ص 2:41 م 5:1 م 6:23 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

طنطــا 2023-11-17 4:53 ص 6:23 ص 11:41 ص 2:38 م 4:58 م 6:19 م المنصورة 2023-11-17 4:51 ص 6:22 ص 11:39 ص 2:36 م 4:56 م 6:17 م الزقـازيق 2023-11-17 4:50 ص 6:21 ص 11:39 ص 2:36 م 4:57 م 6:17 م أسيــوط 2023-11-17 4:49 ص 6:16 ص 11:40 ص 2:43 م 5:4 م 6:22 م سـوهاج 2023-11-17 4:46 ص 6:13 ص 11:38 ص 2:42 م 5:3 م 6:21 م بنى سويف 2023-11-17 4:51 ص 6:20 ص 11:40 ص 2:40 م 5:1 م 6:20 م المنـيـا 2023-11-17 4:51 ص 6:19 ص 11:42 ص 2:43 م 5:4 م 6:23 م قـــنا 2023-11-17 4:41 ص 6:8 ص 11:34 ص 2:38 م 4:59 م 6:17 م أســوان 2023-11-17 4:39 ص 6:4 ص 11:33 ص 2:40 م 5:2 م 6:18 م مطـروح 2023-11-17 5:8 ص 6:39 ص 11:56 ص 2:51 م 5:12 م 6:34 م الغردقـة 2023-11-17 4:38 ص 6:5 ص 11:29 ص 2:32 م 4:53 م 6:11 م الخارجـة 2023-11-17 4:51 ص 6:17 ص 11:44 ص 2:49 م 5:10 م 6:27 م الإسماعيلية 2023-11-17 4:47 ص 6:18 ص 11:36 ص 2:33 م 4:53 م 6:14 م دمياط 2023-11-17 4:50 ص 6:21 ص 11:37 ص 2:33 م 4:54 م 6:15 م السـلوم 2023-11-17 5:17 ص 6:48 ص 12:4 م 3:0 م 5:20 م 6:42 م