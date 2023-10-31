الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

رسالة نارية من الإفتاء للاحتلال: "التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة"

د. شوقي علام
د. شوقي علام

أدانت دار الإفتاء المصرية الحادث غير الإنساني المروِّع الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيَّم جباليا بفلسطين. 

وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "وصل تجرُّد سلطات الاحتلال من جميع معاني الإنسانية إلى حدِّ أنهم ضربوا كل المعاني الأخلاقية والقيم الدينية عُرض الحائط، في حين أجمعت الأديان جميعها والأخلاق الإنسانية كلها على حُرمة الاعتداء على النفس الإنسانية وانتهاك كرامتها وأنه {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

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دار الإفتاء: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

ووجَّهت دار الإفتاء تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي: "أيها الاحتلال الغادر الأثيم... التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة".

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بعقلاء العالم وبكل مَن يدافع عن الكرامة الإنسانية إلى الإسراع لإغاثة أهل غزة وفلسطين، والتكاتف لوقف العدوان الهمجي عليهم، وإيقاف هذه التصرفات الرامية إلى التهجير القسري لأهل غزة.

 وتشد دار الإفتاء على يد الفلسطينيين لبذل مزيد من الصبر والصمود والثبات على الأرض.

الإفتاء المصرية دار الافتاء الاحتلال الغادر الأثيم مدنيين الفلسطينيين الإنسانية والإغاثية

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