الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية.. وحالة من الغضب بالداخل الإسرائيلي

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قيادي بحركة فتح عن مزاعم إسرائيل بالعثور على أسلحة بمجمع الشفاء: مفبركة

علق الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، على ما نشره الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة في مجمع الشفاء بقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الواقعة مفبركة تمامًا وهذه الأسلحة جلبها جيش الاحتلال بصحبته أثناء اقتحام المستشفى لتلفيق أمر كاذب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554830

 

حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلي بسبب انهيار المنظومة الأمنية (فيديو)

ما زال الإسرائيليون يحاولون الخروج من صدمة السابع من أكتوبر، وسقوط وهم القوة العسكرية لجيش الاحتلال عندما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554816

لا يفوتك هذا المساء.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة.. ولقطات من القصف الإسرائيلى على غزة

لا يفوتك هذا المساء| مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين.. و"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة

تغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب شقيقة زوجها فى قنا

عاقبت المحكمة الاقتصادية استئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى "جنح"،  سيدة بتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج شقيقة زوجها بسبها بألفاظ خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، بدائرة بندر قنا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554789

 

موجة استياء عالمية بعد اقتحام جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة

تواصلت موجة الاستنكار الدولي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، بحثا عن الأسرى أو قوات وأسلحة تابعة لحماس، وهو أمر نفته الحركة مرارا.

ودانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية تابعة لها اقتحام جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، لمستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر، معربة عن قلقها العميق للاقتحام والتوغل البري الإسرائيلي في القطاع. ووصفت الأمم المتحدة، اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة بأنه مروع. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554724

 

كتائب القسام بالضفة الغربية تتبنى عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس

أعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية، مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554711

 

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بتحقيق فوز كبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

سجل خماسية الفراعنة محمد صلاح "سوبر هاتريك" في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد هدفًا في الدقيقة 73، وتريزيجيه في الدقيقة 89 من عمر المباراة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554793

 

عدد شهداء غزة.. آلاف من الأطفال والنساء ومئات المسنين قُتلوا بغارات إسرائيلية

اكتظت محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة بعدد شهداء غزة، والضحايا التي ارتقت منذُ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المُحاصر في  السابع من أكتوبر الماضي، وتصدّر عدد شهداء غزة منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة  جراء القصف المكثّف والهجمات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المُحاصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4554640

لا يفوتك هذا المساء حركة فتح كتائب القسام القدس غزة شهداء غزة الإحتلال الإسرائيلي

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