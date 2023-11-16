حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلى بسبب انهيار المنظومة الأمنية (فيديو)

ما زال الإسرائيليون يحاولون الخروج من صدمة السابع من أكتوبر، وسقوط وهم القوة العسكرية لجيش الاحتلال عندما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت خلاله أنه لسنوات طويلة، حاول ساسة وقادة الاحتلال الإسرائيلي إيهام الإسرائيليين بنظرة الأمن والآمان، وامتلاك تل أبيب القدرة التسليحية والنوعية التي تحفظ مكانتها في الشرق الأوسط.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن كل ذلك تحطم على صخرة طوفان الأقصى، ما تسبب في شرخٍ كبير في الداخل الإسرائيلي بعد فقدان الثقة بقدرة الحكومة على حماية مستوطنيها وتجنبيهم المخاطر.

وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلي بسبب انهيار المنظومة الأمنية، وهو ما حذر منه محللون ومراقبون، والذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر انهيار التماسك المجتمعي.

ونوهّت، إلى أن حالة الغضب انتقلت من الشارع إلى داخل أروقة حكومة وجيش الاحتلال، حيث أثار العدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة انقسامات شديدة وخلافًا بين السياسيين والعسكريين.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل أصبحت اليوم مختلفة كليًا عما ذي قبل، حيث تخرج المظاهرات بصورة يومية تطالب باستقالة نتنياهو وحكومته بعد أن فشلوا في حمايتهم وإعادة المخطوفين والأسرى من غزة، وهو ما حاول نتنياهو التنصل منه وألقى باللوم على القادة الأمنيين.



