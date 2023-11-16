الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يكشف ما ينتظر إسرائيل بعد عدوانها على غزة

الدكتور هيثم أبوسعيد
الدكتور هيثم أبوسعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ هناك مساحة كبيرة لإدانة ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم الأحداث في غزة غير مقبول ولا يمكن لأحد أن يقبل هذه الأنواع من الجرائم.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المحاسبة قادمة وهي بحاجة إلى الآلية، ونحن نعمل مع كل الجهات من أجل أن تبدأ العملية حتى لو كانت على النقطة الثالثة من جدول الجنائية الدولية، وأعتقد بأنه هي البوصلة التي ستكون اليوم المحور من أجل انطلاق القضاء الجنائي الدولي فيما يخص بما حدث في غزة.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أننا نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كما نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية

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