جيش الاحتلال: 239 محتجزًا فى قطاع غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن وجود 239 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في سماء قطاع غزة، منوهةً أن طيران الاحتلال قام بقصف منزل وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بغزة، وتدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وسقوط قتلى وجرحى؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.