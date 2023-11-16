الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: 239 محتجزًا فى قطاع غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم

المحتجزين الإسرائيلين
المحتجزين الإسرائيلين فى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن وجود 239 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في سماء قطاع غزة، منوهةً أن طيران الاحتلال قام بقصف منزل وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بغزة،  وتدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وسقوط قتلى وجرحى؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة قنابل مضيئة مخيم جباليا

مواد متعلقة

باحث سياسى: أمريكا تعاطفت مع إسرائيل بسبب فيديوهات 7 أكتوبر

سيناريوهات بانتظار غزة بعد انتهاء الحرب.. خبير علاقات دولية يوضح

“القاهرة الإخبارية": مصر تواصل جهودها لتوصيل 8505 أطنان مساعدات لقطاع غزة

نتنياهو يعيش أزمة ثقة.. انهيار شعبيته وتصاعد أصوات المعارضة المطالبة برحيله (فيديو)

مدير مجمع الشفاء الطبى بغزة: وفاة ثلاثة أطفال "خدج" فى المستشفى

حزب الله: قصفنا موقع "جل العلام" الإسرائيلى وأوقعنا إصابات مباشرة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبنانى تجاه شمال إسرائيل

السفير الفلسطينى بمصر: نرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة لمكان آخر

الأكثر قراءة

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس