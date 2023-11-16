الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد شهداء غزة.. آلاف من الأطفال والنساء ومئات المسنين قُتلوا بغارات إسرائيلية

شهداء غزة
شهداء غزة

اكتظت محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة بعدد شهداء غزة، والضحايا التي ارتقت منذُ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المُحاصر في  السابع من أكتوبر الماضي، وتصدّر عدد شهداء غزة منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة  جراء القصف المكثّف والهجمات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المُحاصر.

عدد شهداء غزة.. آلاف من الأطفال والنساء ومئات المسنين قُتلوا بغارات إسرائيلية

وتعيش غزة في الوقت الحالي أيام عصيبة وتمرّ بأسوأ الحروب التي جرت على مدى 30 عامًا من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير عدد شهداء غزة وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. 

عدد شهداء غزة حتى الآن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ عدد الشهداء في قطاع غزة حتى 15 نوفمبر بلغ 11470 مواطنًا بينهم 4707 طفلا و3155 امرأة و668 مسنا.

وأضافت الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، أنَّه بلغ عدد المصابين نحو 29 ألفًا، ومات مالا يقلّ عن 203 شهيدًا من الكوادر الصحية و36 شهيدًا من الدفاع المدني، وأكثر من 210 جرحى من الكوادر الصحية.

اقتحام مستشفى الشفاء

وأوضحت الوزارة أنَّ فجر الأربعاء دخلت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الدبابات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، واقتحمت عدة أقسام وفتشتها واستجوبت الأشخاص وأصاب القصف أجزاء منها وألحق أضرارًا بها، بما في ذلك قسم العمليات الجراحية المتخصصة، وقسم رعاية القلب، ومخزن الأدوية، ولا زال المجمع الطبي مُحاصر من قبل قوات الاحتلال.

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حصار مستشفى الشفاء بقناصة ودبابات.. قوات الاحتلال تواصل استهداف المستشفيات في غزة

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حصار شامل على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على دولة غزة وذلك بعد أن نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح السبت الموافق يوم 7 أكتوبرهجومًا مباغتًا على إسرائيل، وشمل إطلاق صواريخ وأيضا عمليات تسلل، برًا وبحرًا وجوًا،بعملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء، ويعاني الكثير من سكان المنطقة الذين سيزيد عددهم على مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط تضاؤل الموارد منذ ذلك الحين.

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حصار مستشفى الشفاء بقناصة ودبابات.. قوات الاحتلال تواصل استهداف المستشفيات في غزة

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