الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير الفلسطينى بمصر: نرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة لمكان آخر

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بمصر

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، إننا نتمنى أن تنجح الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب  الفلسطيني، وفتح أفق سياسي، مضيفًا: “نحن لا مصلحة لنا في هذه الحرب ولا مصلحة لنا في استمرارها أو حتى اتساع رقعتها”.

وأضاف السفير الفلسطيني بمصر، اليوم الخميس، خلال زيارته معبر رفح الدولي في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أنني أقف هنا على خط التماس الحدودي المباشر بين فلسطين ومصر، وأؤكد للشعب المصري الشقيق أننا نرفض كل مخططات التوطين وكل مخططات التهجير، ونرفض المخطط الاستعماري القديم الجديد بإقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحترم سيادة مصر الوطنية الكاملة على ترابها الوطني العزيز، ولن نقبل بإقامة دولتنا إلا على أرضنا الفلسطينية.

وأكد السفير الفلسطيني بمصر، أنه لن يقبل بإقامة دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، فنحن شعب واحد على أرض واحدة تحت قيادة واحدة ونظام سياسي واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.

القاهرة الإخبارية السفير الفلسطيني بمصر الشعب الفلسطيني مخططات التهجير التوطين أرض سيناء

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