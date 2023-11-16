مفوض الأونروا: حشود من السكان فى غزة أجبروا على مغادرة منازلهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، أكد أن حشود من السكان في قطاع غزة أجبروا على مغادرة منازلهم.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أشار إلى أن سكان قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن هناك محاولات لإيقاف التزاماتهم تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الوكالة ليس لديها أي وقود في قطاع غزة، إضافة إلى وجود 103 عمال بالأمم المتحدة قتلوا في الحرب بغزة.