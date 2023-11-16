"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لم تقدم أى دليل لفقدان مستشفى الشفاء وضعه المحمى قانونًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع الشفاء الطبي بغزة وضعه الصحي المحمي قانونًا؛ وذلك بحسب هيومن رايتس ووتش.

واقتحم مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي أقسام مجمع الشفاء الطبي بغزة وأطلقوا النار بكثافة، وذلك بحسب مصادر للقاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”؛ بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى، بينما أكد الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، أن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تمامًا منذ ليل الأربعاء.