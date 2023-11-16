الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لم تقدم أى دليل لفقدان مستشفى الشفاء وضعه المحمى قانونًا

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع الشفاء الطبي بغزة وضعه الصحي المحمي قانونًا؛ وذلك بحسب هيومن رايتس ووتش.

واقتحم مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي أقسام مجمع الشفاء الطبي بغزة وأطلقوا النار بكثافة، وذلك بحسب مصادر للقاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”؛ بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى، بينما أكد الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، أن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تمامًا منذ ليل الأربعاء.

القاهرة الإخبارية إسرائيل مجمع الشفاء الطبي هيومن رايتس ووتش

مواد متعلقة

3 دول تمتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لصالح غزة

مندوب روسيا: لا يجب على مجلس الأمن أن يخضع لإرادة الولايات المتحدة

المعارضة الإسرائيلية: يجب إقالة نتنياهو رغم المعارك فى غزة

بايدن لنظيره الصينى: علينا العمل معًا فى قضايا الذكاء الاصطناعى والتغير المناخى

الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال القطاع

طارق فهمى: الجهود المصرية تعمل على حل الدولتين والاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

"الصحة الفلسطينية" تنفى مزاعم الاحتلال وجود أسلحة داخل مجمع الشفاء بغزة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين المقاومة وإسرائيل

الأكثر قراءة

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تفاصيل المبادرة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين "طوعيا" إلى أوروبا

نصف مليون جنيه في شهرين.. مفاجأة في واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس