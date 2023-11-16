قيادى بحركة فتح عن مزاعم إسرائيل بالعثور على أسلحة بمجمع الشفاء: مفبركة

علق الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، على ما نشره الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة في مجمع الشفاء بقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الواقعة مفبركة تمامًا وهذه الأسلحة جلبها جيش الاحتلال بصحبته أثناء اقتحام المستشفى لتلفيق أمر كاذب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى"، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن جيش الاحتلال يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي بأنه حامي الحمى، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال إذا تمكن من تدمير قطاع غزة فإنه سينتقل بطبيعة الحال إلى الضفة الغربية والقدس برعاية ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

الهدف من اقتحام المستشفى هو احتلال غرب قطاع غزة

وتابع أن الاحتلال فشل بمعنى الكلمة في إثبات صحة روايته بأن مركز قيادة حماس يقبع تحت مستشفى الشفاء، ولكن الهدف من اقتحام المستشفى هو احتلال غرب قطاع غزة، موضحًا أن أى قرار سيصدر بوقف إطلاق النار في غزة سيكون مصيره الفشل لأن إسرائيل ترفض ذلك.