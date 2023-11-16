موجة استياء عالمية بعد اقتحام جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي فى غزة

تواصلت موجة الاستنكار الدولي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، بحثا عن الأسرى أو قوات وأسلحة تابعة لحماس، وهو أمر نفته الحركة مرارا.

ودانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية تابعة لها اقتحام جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، لمستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر، معربة عن قلقها العميق للاقتحام والتوغل البري الإسرائيلي في القطاع. ووصفت الأمم المتحدة، اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة بأنه مروع.

الصحة العالمية

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر، والذي يخضع لعمليات قصف عنيفة وتوغل إسرائيلي منذ نحو 40 يوما.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء تثير القلق العميق.

وأضاف: لقد فقدنا الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم.

اليونيسف

من جهتها، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل من غزة، يوم الأربعاء، إلى إيقاف هذا الرعب.

ونددت مديرة اليونيسف في بيان بالمشاهد المفجعة التي رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبة بإيقاف هذا الرعب.

وقالت راسل، التي زارت جنوب القطاع، إن ما رأيته وسمعته كان مفجعا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون.

وأضافت كاثرين راسل: وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقا.

الصليب الأحمر

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها العميق إزاء عواقب اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة الدولية أنه يجب حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها على تواصل مع السلطات المعنية.

السعودية

ودانت المملكة العربية السعودية، اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الطبى، وقصف محيط المستشفى الميدانى الأردني في قطاع غزة المحاصر، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تؤكد ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

سلطنة عمان

وأكدت وزارة الخارجية العمانية متابعتها باستنكار شديد هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما دانت هذا الاعتداء والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع.

وطالبت الوزارة العمانية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للتدهور الأمني والإنساني في غزة.

أكاذيب الاحتلال الوحشي

وعلقت صحيفة الجارديان البريطانية على اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء في وقت مبكر من يوم الأربعاء، لتنفيذ ما أسمته عملية دقيقة وموجهة ضد الفصائل في منطقة محددة من المجمع الطبي، لتستمر بذلك أكاذيب الاحتلال الوحشي الذي يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين.

واعتبرت الصحيفة أن قرار إرسال قوات إلى المستشفى يمثل تصعيدا للهجوم الإسرائيلي على غزة، وسيزيد من الدعوات لوقف إطلاق النار التي تقاومها دولة الاحتلال حتى الآن.

انتهاكات خطيرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا مجمع الشفاء الطبي حيث اتخذوا أكثر من 5 آلاف رهينة داخله، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بتفجير وتدمير أجهزة طبية وهدمت المطبخ وأسوار المستشفى الشمالية والجنوبية.

وجرفت قوات الاحتلال جميع الطرق التي تقع على مسافة كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي، وبينت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.

وقالت الوزارة إن جيش الاحتلال دمر قسم الأشعة وفجر قسم الحروق والكلى ويحقق مع الأطباء والمصابين والنازحين.