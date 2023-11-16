تغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب شقيقة زوجها فى قنا

عاقبت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى "جنح"، سيدة بتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج شقيقة زوجها بسبها بألفاظ خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، بدائرة بندر قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من العام الجاري 2023، عندما قدمت المدعية "ن.ي.ع، شكوى ضد زوجة شقيقها "س"، تتهمها فيها بإزعاجها عبر تطبيق "واتس آب"، حيث قامت بسبها وقذفها من خلال رسائل خادشة للحياء عن أسرتها.

وبعد فحص الرسائل من قبل الأجهزة المعنية والتأكد من صحة الواقعة تمت إحالة القضية إلى اقتصادية قنا برقم "293" لعام 2023 جنح اقتصادي قنا، والتي أمرت بتغريم المتهمة مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه لسبها شقيقة زوجها بعد طردها من منزل الزوجية حسب أقوالها.