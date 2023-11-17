الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غباشى: الموقف المصرى والأردنى من أكثر المواقف وضوحا ضد التهجير القسرى للفلسطنيين

مختار غباشي
مختار غباشي

قال مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، إنه بالتأكيد أن هناك رفض مصري أردني قاطع ضد عملية التهجير الفلسطيني من قطاع غزة، وضد عملية التصفية الفلسطينية، هذا معلوم منذ بداية الأزمة. 

 وأضاف "غباشي" في صريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر لن تكون شريكًا ولن تساهم في هذا الموضوع ولن تسمح أيضًا بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجيري القسري للفلسطيين من القطاع، مشيرًا إلى أن الجانب الأردني أعلن أنه خط أحمر وبمثابة إعلان حرب. 

كما أكد "غباشي" في تصريحاته، أن الموققف المصري والأردني من أكثر المواقف وضوحًا ولديهما آليات التعامل للقضية الفلسطينية، ورغم أن العديد من الدول بعضهم شاجب وبعضهم مندد لكن لم نصل إلى شكل ما فعلته العديد من الدول أو الأمم المتحدة التي وصفت ما يحدث في غزة إبادة جماعية، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار. 

جيش الاحتلال يشير إلى مركز القيادة والسيطرة 

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موجة استياء عالمية بعد اقتحام جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبى فى غزة

 

وفي السياق ذاته، اتهم الجيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء أدلة تؤكد أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة كمركز للقيادة والسيطرة.

وتوغلت القوات الخاصة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وواصلت تفتيش المجمع  المترامي الأطراف في وسط مدينة غزة يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس: ومن المهم التأكيد على أنه منذ اللحظة التي كشف فيها جيش الدفاع الإسرائيلي علنًا عن استخدام المستشفيات في الأنشطة قبل بضعة أسابيع، عملت حماس باستمرار على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة.

ونفت حماس والمسؤولون الطبيون بشدة المزاعم بأن المستشفى كان مركز قيادة، وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الاحتلال الاسرائيلي لم يعثر على أي أسلحة في المستشفى. 

وقال طبيب بريطاني يعمل في مستشفى الشفاء إن التهمة كانت "ذريعة غريبة".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يقوم الجنود بتفتيش مبنى واحد في كل مرة، ويفتشون كل طابق، كل ذلك بينما لا يزال مئات المرضى والطاقم الطبي في المجمع".

مصري أردني قطاع غزة عملية التصفية الفلسطينية منذ بداية الازمة

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