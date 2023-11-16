الإثنين.. انطلاق مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت ورعاية د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المؤتمر السنوي الثامن لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، بداية من يوم الإثنين 20 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن تستمر فعالياته على مدار يومين في الفترة حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

انطلاق المؤتمر السنوي الثامن لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام العاشرة ونصف من صباح الإثنين المقبل، ويتناول المؤتمر عدة محاور كالتالي: السمات الأدبية لشعر الأطفال، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، شعر الأطفال والهوية الثقافية، شعر الأطفال بين الفصحى والعامية، القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، مستقبل شعر الأطفال في عصر التكنولوجيا، وشعر الأطفال في مرآة النقد.

ينعقد المؤتمر سنويا ضمن فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وذلك بحضور عدد من الأدباء والنقاد والأكاديميين المهتمين بأدب الطفل في مصر والعالم العربي.