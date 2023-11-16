الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. أعمال الفنان مدحت نصر في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان القدير مدحت نصر، وذلك يوم السبت 18 نوفمبر 2023، في تمام السادسة مساءً، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويعقب الافتتاح ندوة حول تجربة الفنان، يتحدث خلالها كلا من الدكتور وليد قانوش، والدكتور أمل نصر، والدكتورة عزة أبو السعود. ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر2023.


بهذه المناسبة قال "قانوش":"للفنان الكبير مدحت نصر بصمة وأسلوب وطابع خاص لا يخطئه أحد، حيث أعماله التي يعبر فيها عن الواقعية المحسوسة وليس الواقعية المرئية، كما ظل أسلوبه يتميز بالثبات في سماته العامة وفق الحقل التشكيلي والتصويري الذي تتناغم فوقه الأشكال والرموز التي تنصهر في الخلفية بطريقة فطرية صافية وعذبة. مجال بصري زاخر بالإمكانات الجمالية والرمزية.. بالحلم والخيال الذي يمررهما بسلاسة إلى الآخر".


الفنان مدحت نصر، مواليد الإسكندرية 1948، بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، ماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، دكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، عين معيدًا بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988، أقام سبعة عشر معرضًا خاصًا، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية، كما شارك في الكثير من ورش العمل وفي العديد من لجان التحكيم في مصر والخارج.

وعبر مشواره الفني نال عددًا من الجوائز والتكريمات من بينها جوائز بينالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – شهادة تقدير من ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الجرافيك 1997 – جائزة القطع الصغيرة 2000 – شهادة تقدير كلية التربية الفنية القاهرة جامعة حلوان 2000، وللفنان مقتنيات لدى متحف الفن الحديث – متحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان – متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية – دار الأوبرا بالقاهرة – قاعة المؤتمرات بالقاهرة – مكتبة الإسكندرية – كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية – المكتبة القومية بفالون السويد – ومقتنيات خاصة بمصر – إنجلترا – الكويت – ألمانيا – السعودية – إيطاليا – الأردن - السويد – أمريكا.
متحف الفنون الجميلة (1 ش منشا، محرم بك، الإسكندرية)، يوميًا من 9 صباحًا: 4 عصرًا عدا يومي الأثنين والجمعة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية مدحت نصر بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

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