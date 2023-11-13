"علموا أطفالكم تاريخ القضية الفلسطينية": سماح أبو بكر ترشح لكم هذه الأعمال من أدب الطفل

رشحت كاتبة أدب الطفل، سماح أبو بكر عزت بعض قصص الأطفال التي تشرح بشكل مبسط للأطفال القضية الفلسطينية وأبعادها؛ منها قصة "طيارة الحرية" للكاتبة فاطمة المعدول والتي كتبتها للأطفال من سن 5 الى 8 سنوات.

أبو بكر عزت: تابعوا أيضًا رسوم أماني البابا بركات

"أبو بكر" أضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها ترشح أيضًا رسوم الفنانة الفلسطينية أماني البابا بركات والتي أنجزت مشروعًا فنيًا كبيرًا بعنوان "عطش"، المؤلف من مجموعة كبيرة 30 من اللوحات المرسومة على 36 مترًا مربعًا من قماش خيام اللجوء، حيث تروي البابا من خلالها قصص التهجير واللجوء التي مرت بها في مراحل حياتها، وارتباطها الروحي بكل بلدٍ أقامت به.

وقد فازت الفنانة أماني البابا بركات بمنحة «الفنون البصرية: نماء واستدامة» في طولكرم فلسطين، في شهر يوليو من عام 2020 بدعم وتمويل من السويد.

وكان اختيار البابا لمشروع «عطش» رغبتها أن تفترش الأرض رسمًا وفنًا حيث رسمت فتاة تكبر في كل لوحة، تعيش احساسها كلاجئة في مختلف مراحل حياتها. اسمتها «وافدة» دون أن تدرك من أين وإلى أين ستصل مشاعرها؟ قصص أمها، كانت الجذور ومصدر قوتها أثناء الرسم.

نبذة عن سماح أبو بكر عزت

سماح أبو بكر عزت هي كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

مؤلفاتها

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها:الدائرة الحائرة: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام 2020، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، مروة وأصدقاء البحر: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، غابة بين الامواج: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، لؤلؤة في السماء: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر".