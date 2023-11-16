أهم 8 صفقات لمصر للطيران خلال معرض Dubai Airshow

نحجت الشركة القابضة لمصر للطيران ممثلة عن قطاع الطيران المدني خلال مشاركتها في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow في التعاقد على عدد من الصفقات الجديدة التي تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني ليواكب استراتيجية الدولة لجذب ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

وقال المهندس يحيي ذكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأيام السابقة تنوعت وفقا لإمكانات واحتياجات الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة المقبلة.

أهم 8 صفقات لمصر للطيران تمت خلال معرض Dubai Airshow

*الصفقة الأولى

وأضاف يحيى ذكريا أن مصر للطيران نجحت مصر للطيران في التعاقدات الجديدة بينها التعاقد مع شركة إيرباص علي ضم 10 طائرات من طراز A350-900، لمصر للطيران ويتميز طراز A350-900 الرائد من الطائرات في تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%.

* الصفقة الثانية

تعاقدت الشركة على انضمام 18 طائرة جديدة أخرى من طراز بوينج B737-8MAX ، ولكن بنظام الإيجار التشغيلي، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران".



* الصفقة الثالثة

تم توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، وقال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسئولة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران وتشمل بعض وحدات الأفيونكس (إلكترونيات الطائرة) وبعض أنظمة السلامة، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة وستساعدنا في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل، وأضاف الخفيف أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه مع شركة Honeywell بل هو امتداد لتعاون ناجح ومستمر.

* الصفقة الرابعة

قامت مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاقد مع أكاديمية السعودية بجد لتدريب الطيارين وكذلك للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز B787 Dreamliner، حيث تمتلك مصرللطيران حاليًا سبع طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية عام 2024، ما يستدعي زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.



* الصفقة الخامسة

وقعت مصر للطيران للخدمات الأرضية عقد جديد مع وكيل الخدمة شركة (TAS) Tiger Aviation Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.

* الصفقة السادسة

قعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات، وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.



* الصفقة السابعة

تم توقيع عقد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب هذا التعاون يتوافق مع الخدمات الجوية من حيث عمليات الشحن والركاب، ومع مبادرات البرنامج وجهوده لتحسين سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم، خاصة في العمليات الإنسانية، بما في ذلك كل فعاليات سلامة الطيران التي ينظمها البرنامج (التدريب، الحملات المتخصصة، المؤتمرات والمشاريع الخاصة) التي تعقد في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الأكاديمية ترحب بهذا التعاون، مضيفًا أن الأكاديمية تسخر كافة إمكاناتها بالشكل الأمثل بما يتفق مع دائرة الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمى.



*الصفقة الثامنة

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عقد توسيع اتفاقية الخدمة مع شركة Safran Nacelles، لتشمل تقديم خدمات صيانة عواكس دفع المحركات للطائرات من طراز إيرباص A330ceo، لعدد 11 طائرة تابعة لأسطول الناقل الوطني المصري.

من جانبه أكد المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن هذا التمديد للاتفاقيات يعزز علاقة العمل المثمرة ويعكس ثقة مصر للطيران في قدرة Safran Nacelles على تقديم أعلى جودة بالتعاون مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للحفاظ على مستوى تشغيل أمثل لطائرات مصر للطيران والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد مصر للطيران من حلول الصيانة والإصلاح المقدمة من Safran Nacelles والمصممة خصيصًا لعواكس الدفع للطائرات من طراز Airbus A330ceo.