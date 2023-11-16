الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

جريدة الدستور

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل:

• وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.

• مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء.

• حقيبة التوثيق المتنقل.

• مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

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وزيرا العدل والاتصالات يطلقان وحدة إصدار وثائق وزارة العدل

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وفود من الجهات والهيئات القضائية تزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة، وذلك في إطار التطوير المستمر، الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

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