الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان وحدة إصدار وثائق وزارة العدل

وزيرا العدل والاتصالات
وزيرا العدل والاتصالات

أطلق وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، بحضور  وفد من الإمارات وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وزيرا العدل والاتصالات 

تأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية التي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية واستخراج شهادات من واقع الجدول لعدد 101 محكمة جزئية وعدد 29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق.

وزيرا العدل والاتصالات 

جاء ذلك في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري.

وزيرا العدل والاتصالات 

وأجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.

وزيرا العدل والاتصالات 
عمر مروان وزير العدل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ماكينة شهادات القاهرة محكمة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

25 ألف توكيل.. شرط جمع تأييدات المواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية

من 2014 لـ2024.. تفاصيل الفترة الزمنية لجمع توكيلات المواطنين للمرشحين للانتخابات الرئاسية

تركز على المساواة بين المرشحين.. شروط وضوابط الدعاية الانتخابية

مسارات الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها

تزكية 20 برلمانيًا وتأييد 25 ألف مواطن.. تفاصيل وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية

جهة قضائية مستقلة.. كيف تباشر "الوطنية للانتخابات" أعمالها؟

كيف حدد القانون آلية معاونة أجهزة الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات فى تنفيذ مهامها؟

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر