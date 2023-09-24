الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل ورئيس المركزى للإحصاء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون فى المجال الإحصائى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اليوم الأحد  المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة  والجهاز، ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.

وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة،  وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.

تفاصيل اللقاء

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث  المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهاز التعبئة والاحصاء بروتكول تعاون

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