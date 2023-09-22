الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه الرئيس السيسى بتطوير منظومة التقاضى وتعميق التصنيع يتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تصدر توجيه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن توجيهه بتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة"، قالت صحيفة "الأهرام"، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

 

 تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة"، قالت صحيفة "الأهرام"، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة الجهود الجارية للهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات، لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. 

وفيما يتعلق بنشاط مجلس الوزراء، قالت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ موقع التجلى الأعظم"، على أرض السلام، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام"، وذلك في مستهل زيارة تشمل عددًا من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير "موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والديني والبيئى والتراثي.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "مصر تُرحب بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية"، قالت صحيفة "الجمهورية"، أعربت مصر، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمنى من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر جددت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، تأكيدها على دعم كل الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سیاسی مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ مؤكدة على ثوابت الموقف المصرى الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكل الأطراف اليمنية تحفظ وحدة الشعب اليمنى وسيادته وسلامة أراضيه.

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