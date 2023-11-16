يبحث عشاق الروائح الطبيعية عن طرق تحضيرها للحصول على بعض الاسترخاء والراحة النفسية أثناء الجلوس في المنزل أو عند المذاكرة أو عند الذهاب للنوم، ويكثر التساؤل عن طرق لتحضير روائح طبيعية تساعد على الإسترخاء والراحة النفسية عبر جوجل.

طرق لتحضير روائح طبيعية تساعد على الإسترخاء والراحة النفسية

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير طرق لتحضير روائح طبيعية تساعد على الاسترخاء والراحة النفسية.

تحضير الروائح الطبيعية

وتعد الروائح الطبيعية من أكثر الأشياء التي يمكنك الاستمتاع بها والشعور بالطاقة الإيجابية والحصول على الاسترخاء والراحة النفسية حتى تتمكن من أداء المهام المتراكمة، وطرق تحضير الروائح الطبيعية في المنزل من خلال مكونات بسيطة يمكن شراءها والحصول على بعض الاسترخاء والراحة النفسية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي وفقًا لموقع "Very well Health".

طرق لتحضير روائح طبيعية تساعد على الإسترخاء والراحة النفسية

طرق لتحضير روائح طبيعية

1 - رائحة الزهور والياسمين

يمكنك الاستمتاع والحصول على قسط من الراحة من خلال رائحة الجو المنعشة، وإذا كنت من عشاق رائحة الزهور يمكنك شراء زيت الياسمين أو الفل الأبيض وإضافة بعض القطرات على كمية مناسبة من الماء ووضعها في زجاجة، وتعطير المنزل بها.

2 - رائحة القهوة

يفضل بعض الناس رائحة القهوة القوية التي تشعرهم بالراحة النفسية، حيث يمكنك إضافة بعض القهوة في كوب صغير مع إضافة بعض الجلسرين في وعاء صغير ولا تنسي تقليب المحتوى وتركه في الغرفة أو على مكتبك وستحصلين على نتيجة مضمونة.

3 - رائحة جوز الهند المنعشة

يحب البعض رائحة جوز الهند المنعشة والتي تعطي الشعور بالراحة النفسية وتساعد على الإسترخاء، وذلك من خلال وضع كمية مناسبة من زيت جوز الهند في إناء مسطح مع إضافة شمع العسل ثم قومي بالتقليب المستمر على النار ثم يترك ليجف وستحصلين على نتيجة مدهشة.

4 - عطر البرتقال أو الفاكهه الإستوائية

لعشاق رائحة الفواكه يمكن صنع هذه الرائحة في المنزل بخطوات بسيطة جداً، أولاً قومي بشراء الرائحة المراد تحضيرها ثم تقومي بإضافة قطرات من زيت خشب الصندل العطري مع إضافة قطرات من رائحة الفانيلا، ثم تقومي بتقليب الخليط معاً مع إضافة كمية مناسبة من الماء ووضعهم في زجاجة ويمكنك رش هذا العطر على الملابس أو في الغرفة أو على الجسم لأنه مكون من مكونات طبيعية.