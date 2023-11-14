الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

5 نصائح لحماية قلبك وسط ضغوط الحياة

القلب
القلب

في هذا العالم الذي نحن فيه يواجههنا العديد من التحديات من شأنها أن تجعلنا دائما في حالة من التوتر والقلق الدائم لذا لابد من ممارسة العديد من الأنشطة والتحديات التى تأخذنا بعيدًا عن التوتر والقلق.

 

نصائح لحماية القلب

وفقًا لموقع  health الطبي هناك خطوات يمكننا اتخاذها لإدارة التوتر وحماية صحة القلب.

1. إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: ابدأ بالعناية بنفسك عقليًا وجسديًا. مارس الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء، سواء ممارسة اليوغا، أو التأمل، أو المشي في الطبيعة. إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية يساعد في تقليل الآثار الفسيولوجية والنفسية للتوتر.

 

2. حافظ على نشاطك: النشاط البدني المنتظم هو وسيلة قوية للتخلص من التوتر ومفتاح للحفاظ على صحة القلب. تُفرز التمارين الرياضية هرمون الإندورفين، وهو هرمون طبيعي لتحسين الحالة المزاجية. استهدف ممارسة الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة.

 

3. تناول الأطعمة الصحية للقلب: يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في إدارة التوتر ودعم صحة القلب. ركز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، والوجبات الخفيفة السكرية، والوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

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4. ممارسة اليقظة الذهنية: يمكن أن تساعد تقنيات اليقظة الذهنية والاسترخاء في تقليل التوتر وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن لتمارين التنفس الواعي واسترخاء العضلات التدريجي والتأمل أن تعزز الاسترخاء والصحة العاطفية. يمكن لهذه الممارسات أيضًا تحسين نوعية النوم، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب.

5. بناء نظام دعم: التواصل مع الأصدقاء والأحباء يمكن أن يوفر الدعم العاطفي خلال الأوقات العصيبة. لا تتردد في مشاركة مشاعرك ومخاوفك مع الأشخاص الموثوق بهم. غالبًا ما يؤدي التحدث عن المشكلات إلى حلول أو تقديم منظور جديد.

 

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