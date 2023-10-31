أستاذ أمراض جلدية يقدم روشتة للوقاية من تساقط الشعر وانتشار الحبوب

قدم الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية، روشتة وقائية لعلاج تساقط الشعر وانتشار الحبوب، خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة cbc الفضائية.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، ضرورة علاج التوتر، والسيطرة على الهدوء النفسي، مُشيرًا إلى دور التوتر والقلق في تساقط الشعر وظهور الحبوب.

ونوه “فرج” إلى ضرورة اعتماد العلاجات المهدئة للأعصاب عند علاج مشاكل الشعر والبشرة، إضافة إلى تجنب الإفراط في مشاهدة مقاطع الفيديو المؤثرة التي تثير هرمون التوتر.