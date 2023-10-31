الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ أمراض جلدية يقدم روشتة للوقاية من تساقط الشعر وانتشار الحبوب

الدكتور عاصم فرج
الدكتور عاصم فرج

قدم الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية، روشتة وقائية لعلاج تساقط الشعر وانتشار الحبوب، خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة cbc الفضائية.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، ضرورة علاج التوتر، والسيطرة على الهدوء النفسي، مُشيرًا إلى دور التوتر والقلق في تساقط الشعر وظهور الحبوب.

ونوه “فرج” إلى ضرورة اعتماد العلاجات المهدئة للأعصاب عند علاج مشاكل الشعر والبشرة، إضافة إلى تجنب الإفراط في مشاهدة مقاطع الفيديو المؤثرة التي تثير هرمون التوتر.

روشتة وقائية الدكتور عاصم فرج علاج تساقط الشعر وانتشارالحبوب تساقط الشعر وانتشارالحبوب استاذ امراض الجلديه و التناسليه الستات ميعرفوش يكدبوا قناة cbc

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