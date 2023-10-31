الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

دكتور محمد هانى الناظر يوضح آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

هانى الناظر
هانى الناظر

 

يتابع عدد كبير من محبي دكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، حالته الصحية بعد إعلان تعرضه لوعكة صحية وإصابته بنوع من سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت.

محمد الناظر: والدى يرقد بالرعاية المركزة بسبب سوء حالته الصحية 

قال الدكتور محمد هانى الناظر، استشارى الجلدية ونجل الدكتور هانى الناظر، إن الحالة الصحية لوالده تدهورت، ما زاد من قلق المتابعين ومحبي الدكتور الناظر، الذى دخل العناية المركزة بسبب سوء حالته الصحية، ورفض تناول الطعام عقب بدء جلسات العلاج الكيماوى.

 ونشر الدكتور محمد هاني الناظر، فيديو يطلب فيه من كافة محبي ومتابعي الدكتور هانى الناظر بالدعاء لوالده، خاصة مع تدهور حالته الصحية بعد قيام والده بأخذ العلاج الكيماوى الذى تسبب فى تدهور حالته الصحية وحدوث مضاعفات شديدة، تمثلت فى انخفاض ضغط الدم، مع ارتفاع درجة الحرارة وقلة كرات الدم البيضاء والحمراء في جسمه، مع عدم قدرته على تناول الطعام، وهو ما زاد من سوء حالته الصحية والنفسية.

وأشار إلى أن حالة الدكتور هانى الناظر غير مستقرة في الوقت الحالي، وهو ما جعلهم يضطرون لإدخاله العناية المركزة، وطلب الابن الدعاء لوالده ليمر من هذه الأزمة الصحية، مؤكدًا أن فترة العلاج الكيماوي صعبة ويصبح الجسم منهكا على أثرها.

 

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