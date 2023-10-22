الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يسبب أمراض القلب والسكر.. 5 نصائح للتحكم بمستوى الأنسولين فى الجسم

الانسولين
الانسولين

يعتبر الأنسولين من الهرمونات التي لها أهمية كبيرة لجسم الإنسان، ولكن ارتفاع مستوياته قد يكون ضارًا على الصحة،  ولا يعلم الكثير مدى خطورة ارتفاع مستوى الأنسولين في الجسم، فهرمون الأنسولين يتم إفرازه في البنكرياس، وله العديد من الوظائف في الجسم، ونستعرض في التقرير التالى بحسب ما جاء في موقع "health"، كافة التفاصيل الخاصه عنه.

 دور وعمل الأنسولين في الجسم

يعمل هرمون الأنسولين على السماح للجسم باستخدام السكر وتحويله لطاقة أو تخزينه، والمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم طبيعيًا، والمساهمة في إدخال السكر إلى الخلايا لاستخدامه وتحويله لطاقة.

ولا يعلم البعض أن ارتفاع مستوي الأنسولين له بعض الأضرار، والتى تأتى على رأسها، ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة، ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع فرص الإصابة بالسرطان، ومقاومة الخلايا لتأثير هرمون الأنسولين مما يسبب إنتاج كمية أكبر منه.

 نصائح لخفض مستوى الأنسولين في الجسم

ويوجد بعض الطرق التي تساعد في خفض الأنسولين في الجسم منها الآتي:

1- خل التفاح، والذي يساعد في منع ارتفاع مستوى الأنسولين فى الجسم، وبالتالى الحفاظ على مستوى السكر في الدم، ويجب الحرص على تناوله مع أطعمة غنية بالكربوهيدرات، حيث يساعد على تأخير عملية إفراغ المعدة، وزيادة امتصاص السكر في مجرى الدم.

2- عدم تناول السكريات، فخفض الأنسولين فى الجسم يتطلب منع تناول الحلويات وذلك نظرا لأنه الحلويات والسكريات بها نسبة عالية من  الفركتوز يحث مقاومة الأنسولين في الجسم الأمر الذي يسبب في زيادة إنتاج الهرمون في الجسم وارتفاع مستوياته، وهو ما يتطلب منع سكر المائدة، والعسل.

3- الحرص على إضاف القرفة إلى الطعام حيث تساعد القرفة على تعديل معدل الأنسولين في الجسم إلي جانب أنها غنية بمضادات الأكسدرة التى تساعد بشكل كبير في ضبط مستوى الأنسولين فى الجسم.

4- ممارسة الرياضة، تساعد بصورة كبيرة في ضبط مستوى الأنسولين في الجسم.

 5- تناول الألياف بنسبة كبيرة والتي تتمثل في والخضروات حيث تساعد على فقدان الوزن، وتمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهوما يقلل الرغبة في تناول الطعام وبالتالى ضبط مستوى الأنسولين فى الجسم.

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