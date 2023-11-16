لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

ثمن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، دور مصر في الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في قطاع غزة.

وقال لافروف خلال لقاء مع شبكة "أر تي" الروسية، نُشر اليوم، إن القمة التي عقدتها القاهرة كانت أول فعالية دولية جرت بعد أحداث 7 أكتوبر وما تلاها.

وأضاف: "كان من المهم إظهار أن المجتمع الدولي لا يريد أن يشاهد بصمت ما يحدث، بل يريد وقف أي أعمال عسكرية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح للمدنيين من البلدان الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان غزة".

وتطرق لافروف إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا: "اسمحوا لي أن أذكركم بالضفة الغربية، التي لم يعلَن رسميًا عن الأعمال القتالية فيها، لكنها أيضًا تشهد غارات يشنها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي لا يسهم في تهئية الظروف لبدء الانتقال إلى السلام وفي نهاية المطاف، بعد حل جميع المشاكل الإنسانية، إلى المفاوضات المباشرة حول إنشاء دولة فلسطينية".

مصر بالفعل لاعب عالمي

وأضاف الوزير الروسي: "تلعب القاهرة دورًا هامًا في هذه العملية، وتمتد قدراتها كدولة ولاعب دولي إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، إن مصر بالفعل لاعب عالمي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مكالمة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبّر خلالها الأخير عن بالغ الشكر على مساعدة مصر في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، الذي يشهد منذ 7 أكتوبر عدوانًا إسرائيليًا برًا وبحرًا وجوًا.

وأكد بيان صادر عن الكرملين بخصوص هذه المكالمة، أن مصر وروسيا "تشابهت مواقفهما إزاء تسوية الوضع في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل بسلام وأمن، وذلك على أساس الوثائق القانونية الدولية المعترف بها".