الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: موقف روسيا المبدئى ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وفتح ممرات إنسانية

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، موقف روسيا المبدئي الداعم لوقف عاجل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

جاء ذلك خلال لقاء "لافروف" رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدين في موسكو وممثل عن جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان عن وزارة الخارجية الروسية، أوردته قناة "روسيا اليوم".

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لافروف يطلع السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن


وأطلع لافروف السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى القناة السياسية والدبلوماسية. 
وشدد الجانب الروسي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الكاملة، والتأكيد على أنها يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مبدأ "الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

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ضرورة تشكيل آلية وساطة جماعية مع الدور القيادي لدول الشرق الأوسط

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون العرب عن امتنانهم لجهود روسيا الرامية إلى تهدئة الوضع بسرعة في منطقة النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والتأكيد على عدم قبول تسييس العمل بشأن هذه القضية في مجلس الأمن الدولي والموقف الصدامي الذي اتخذه عدد من الدول الغربية بشأن هذه القضية. 
وأكد السفراء ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات، مشددين على ضرورة تشكيل آلية وساطة جماعية مع الدور القيادي لدول الشرق الأوسط.

يأني ذلك، في الوقت الذي استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس؛ جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي. 
وقالت مصادر بالقطاع إن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب العشرات، في قصف استهدف منزلا في مخيم "جباليا" شمال القطاع، وهو المخيم الذي ارتكبته فيه قوات الاحتلال مجزرة أمس الأول الثلاثاء؛ أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

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